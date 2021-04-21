ظريف يحيي ذكرى الشاعر الايراني الشهر "سعدي الشيرازي"

وفي تغريدة له على موقع تويتر اليوم الاربعاء، اشار ظريف الى اليوم الوطني لــ "تكريم الشاعر الايراني البارز سعدي الشيرازي" الذي يصادف 21 نيسان/ابريل، من كل عام.

وارفق وزير الخارجية، بالمناسبة، تغريدته بابيات شعرية لشاعر الانسانية والقيم الاخلاقية السامية "سعدي الشيرازي"، ومنها :

[الناسِ كالجسدِ الواحدِ، إذا اشتَكى منْهُ عضوٌ تداعى لَهُ سائرُ الأعضاءِ بالحمَّى والسَّهَر...].

يذكر ان "سعدي الشيرازي"، هو احد ابرز الشعراء الايرانيين الذي عاش في القرن السابع للهجرة، وقد تميزت كتاباته بأسلوبها الجزل الواضح وقيم أخلاقية رفيعة؛ مما جعل سمعته ان تتخطى حدود البلدان الناطقة بالفارسية إلى عدد من مناطق وأقاليم العالم الإسلامي والغرب أيضاً.

ومن أشهر آثاره :

ا- كتاب "بوستان"، وهو ديوان منظوم بالفارسية يروي حكايات بديعة سامية، أتمه سنة 655 هـ.

2- كتاب "كلستان"، اي "الروضة" أو "الحديقة"، وهو ديوان اخر للشاعر الايراني سعدي شيرازي، الذي يضم مجموعة من الحكايات والمواعظ ويمزج فيها الشيرازي ما بين الشعر والنثر وما بين الفارسية والعربية، وقد أتمها سنة 656 هـ.

انتهى ** ح ع