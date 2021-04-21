ظريف يؤكد على مواصلة المشاورات بين ايران وباكستان حول افغانستان

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي في طهران اليوم الاربعاء حيث جرى البحث حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار ظريف الى تزامن ذكرى رحيل محمد اقبال لاهوري ويوم الشاعر الايراني الشهير سعدي شيرازي وقال: ان تكريمكم لذكرى الشاعر سعدي في باكستان وتكريمنا لذكرى محمد اقبال لاهوري في ايران مؤشر للاواصر العميقة بين الشعبين الايراني والباكستاني ويظهر بوضوح المشتركات الثقافية بين البلدين.

واعتبر وزير الخارجية الايراني تدشين معبر "بيشين –مند" الذي يعد ثالث معبر حدودي بين ايران وباكستان مؤشرا لعزم الطرفين على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، معربا عن امله بتدشين الاسواق الحدودية المشتركة سريعا من خلال توقيع "مذكرة التفاهم للتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية باكستان الاسلامية لانشاء اسواق حدودية على امتداد الحدود بين البلدين".

واضاف ظريف: في ظل وجود المعابر الحدودية الثلاثة وانشاء 6 اسواق حدودية مشتركة ستزدهر التجارة في جانبي الحدود وستكون له ايضا تاثيرات ايجابية على شعوب المنطقة.

ودعا ظريف إلى تعزيز التعاون القنصلي والتعاضد القضائي بين البلدين وأضاف: إن هذا التعاون سيحسن أوضاع رعايا البلدين وسيعزز العلاقات العامة بينهما.

وأشار إلى أن الأمن والاستقرار على الحدود الإيرانية الباكستانية عنصر أساسي في تحسين أوضاع سكان الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة ومنع الهجرة غير الشرعية.

واضاف وزير الخارجية الايراني: ان تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين ايران وباكستان يجب تصميمها بحيث ينخفض تاثير الحظر الاميركي الظالم عليها الى ادنى حد ممكن.

واكد ظريف على مواصلة المشاورات المشتركة بين البلدين حول مختلف القضايا ومن ضمنها مستقبل افغانستان.

*وزير الخارجية الباكستاني

من جانبه اكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال الاجتماع على تطوير العلاقات الثنائية بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع الصعدة، وقال: ان العلاقات بين الطرفين مبنية على اسسس تاريخية –حضارية وشعبية عريقة.

واضاف: للبلدين وجهات نظر مشتركة ومتناغمة في العديد من المجالات ، والتي تشمل قضايا العلاقات الثنائية ، والتطورات الإقليمية ، بما في ذلك أوضاع المسلمين وقضية فلسطين ، وقضايا دولية مثل التعددية.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وشدد على ضرورة توثيق التعاون في مكافحة كورونا.

وإشار إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا ، معلنا دعم بلاده للمفاوضات الجارية في إطار هذه اللجنة.

ورحب وزير الخارجية الباكستاني بزيادة التعاون القنصلي والمعاضدة القضائية بين البلدين ، مؤكدا استعداد باكستان لتعاون أوثق مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في القضايا القنصلية وأوضاع السجناء في البلدين.

ووقع وزيرا خارجية البلدين ، اليوم ، مذكرة تفاهم بشأن التعاون لإنشاء أسواق حدودية مشتركة.

وكان وزير الخارجية الباكستاني ، الذي وصل إلى طهران مساء أمس ، قد التقى بالرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم الاربعاء.

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