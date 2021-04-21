وزير الخارجية الباكستاني يؤكد على تطوير العلاقات مع ايران في جميع الاصعدة

وقال قريشي خلال اجتماعه بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طهران مساء الاربعاء: ان العلاقات بين الطرفين مبنية على اسسس تاريخية –حضارية وشعبية عريقة.

واضاف: للبلدين وجهات نظر مشتركة ومتناغمة في العديد من المجالات ، والتي تشمل قضايا العلاقات الثنائية ، والتطورات الإقليمية ، بما في ذلك أوضاع المسلمين وقضية فلسطين ، وقضايا دولية مثل التعددية.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وشدد على ضرورة توثيق التعاون في مكافحة كورونا.

وإشار إلى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا ، معلنا دعم بلاده للمفاوضات الجارية في إطار هذه اللجنة.

ورحب وزير الخارجية الباكستاني بزيادة التعاون القنصلي والمعاضدة القضائية بين البلدين ، مؤكدا استعداد باكستان لتعاون أوثق مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في القضايا القنصلية وأوضاع السجناء في البلدين.

ووقع وزيرا خارجية البلدين ، اليوم ، مذكرة تفاهم بشأن التعاون لإنشاء أسواق حدودية مشتركة.

وكان وزير الخارجية الباكستاني ، الذي وصل إلى طهران مساء أمس ، قد التقى بالرئيس الايراني حسن روحاني صباح اليوم الاربعاء.

انتهى ** 2342