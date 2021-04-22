٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84305006
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إنتاج قضبان الصلب بلغ 22.5 مليون طن العام الماضي

إنتاج قضبان الصلب بلغ 22.5 مليون طن العام الماضي

طهران/ 22 نيسان/ ابريل / ارنا - أظهرت استطلاعات لأداء كبرى شركات صناعة الصلب في البلاد أن إنتاج سبائك الصلب ارتفع العام الايراني الماضي (انتهى20 مارس 2021) بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليبلغ 22.5 مليون طن.

ونجحت الشركات الإيرانية المنتجة للصلب في إنتاج 2 مليون و40 ألفا و 890 طنا من سبائك الصلب في الشهر الأخير من العام الماضي وحده (مارس)، ما سجل زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بشهر مارس السابق.

وحققت شركة "مباركة للصلب" أفضل أداء حيث بلغ إنتاجها 9.8 مليون طن، فيما حققت شركة " جهان سيرجان للصلب" النمو الاكبر في الانتاج بنسبة نمو 141 بالمئة.

ويعتبر حديد التسليح وحديد التسليح السبائكي والمستطيل والحزام والملف والصفيحة العريضة و الصفائح المجلفنة والحزمة من منتجات الصلب الرئيسية للشركات الايرانية.

و تحتل إيران المرتبة العاشرة بين الدول الكبرى المصنعة للصلب في العالم، ويتوقع أن تصل إلى المركز السابع عالميا في عام 2025.

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