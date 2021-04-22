إنتاج قضبان الصلب بلغ 22.5 مليون طن العام الماضي

ونجحت الشركات الإيرانية المنتجة للصلب في إنتاج 2 مليون و40 ألفا و 890 طنا من سبائك الصلب في الشهر الأخير من العام الماضي وحده (مارس)، ما سجل زيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بشهر مارس السابق.

وحققت شركة "مباركة للصلب" أفضل أداء حيث بلغ إنتاجها 9.8 مليون طن، فيما حققت شركة " جهان سيرجان للصلب" النمو الاكبر في الانتاج بنسبة نمو 141 بالمئة.

ويعتبر حديد التسليح وحديد التسليح السبائكي والمستطيل والحزام والملف والصفيحة العريضة و الصفائح المجلفنة والحزمة من منتجات الصلب الرئيسية للشركات الايرانية.

و تحتل إيران المرتبة العاشرة بين الدول الكبرى المصنعة للصلب في العالم، ويتوقع أن تصل إلى المركز السابع عالميا في عام 2025.

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