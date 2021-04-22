٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84305195
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النائب الجديد لقوات القدس: انهيار اعداء الاسلام سيكون قريبا

النائب الجديد لقوات القدس: انهيار اعداء الاسلام سيكون قريبا

اصفهان/ 22 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد نائب قوات القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد "محمد رضا فلاح زادة" ، ان انهيار وتلاشي اعداء الاسلام سيكون قريبا، مضيفا انه وكما قال قائد الثورة الاسلامية قبل عدة سنوات، فأن الكيان الصهيوني لن يكون موجودا في المستقبل على الكرة الارضية.

وفي مراسم تأبين سلفه الراحل اللواء محمد حجازي في مدينة اصفهان وسط البلاد اليوم الخميس ، قال العميد فلاح زادة ان على اعداء الشعب الايراني كأمريكا والكيان الصهيوني واذنابهم ان يعلموا أننا ورثة محمد (ص) وعلي والحسين والائمة المظلومين عليهم السلام، بل اننا ورثة جميع المظلومين في التاريخ ، ونعاني أشد المظلومية لكننا سنواجهكم بعزة وكرامة، ولو قطعتمونا الاف المرات فأننا لن نحيد عن طريق القرآن وتوصياته في الدفاع عن الاسلام ومواجهة الكافرين.

واعتبر نائب قيادة قوات القدس أن الكيان الصهيوني يعاني اليوم مشاكل داخلية ، وان مجاميع المقاومة متواجدة قرب كل المواقع والاوكار الصهيونية في المنطقة والعالم ولن تتخلى عن المقاومة والكفاح مطلقا.

كما تطرق العميد فلاح زادة الى سيرة وخصائص اللواء الراحل محمد حجازي مشيرا الى أنه تحلى بكل الخصال الحميدة من خلال اقتدائه وتأسيه بالاسلام والرسول الاكرم (ص) ومدرسة أهل البيت عليهم السلام.

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