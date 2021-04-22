النائب الجديد لقوات القدس: انهيار اعداء الاسلام سيكون قريبا

وفي مراسم تأبين سلفه الراحل اللواء محمد حجازي في مدينة اصفهان وسط البلاد اليوم الخميس ، قال العميد فلاح زادة ان على اعداء الشعب الايراني كأمريكا والكيان الصهيوني واذنابهم ان يعلموا أننا ورثة محمد (ص) وعلي والحسين والائمة المظلومين عليهم السلام، بل اننا ورثة جميع المظلومين في التاريخ ، ونعاني أشد المظلومية لكننا سنواجهكم بعزة وكرامة، ولو قطعتمونا الاف المرات فأننا لن نحيد عن طريق القرآن وتوصياته في الدفاع عن الاسلام ومواجهة الكافرين.

واعتبر نائب قيادة قوات القدس أن الكيان الصهيوني يعاني اليوم مشاكل داخلية ، وان مجاميع المقاومة متواجدة قرب كل المواقع والاوكار الصهيونية في المنطقة والعالم ولن تتخلى عن المقاومة والكفاح مطلقا.

كما تطرق العميد فلاح زادة الى سيرة وخصائص اللواء الراحل محمد حجازي مشيرا الى أنه تحلى بكل الخصال الحميدة من خلال اقتدائه وتأسيه بالاسلام والرسول الاكرم (ص) ومدرسة أهل البيت عليهم السلام.

انتهى** 2344