روحاني : لن نتوانى لحظة واحدة من أجل انتزاع حقوق الشعب الإيراني

وفي كلمة له لدى افتتاح آلاف المشاريع التابعة لوزارة الجهاد الزراعي صباح اليوم الخميس ، تطرق روحاني الى المشاكل التي يعانيها اقتصاد البلاد بسبب الحظر وقال : ان الحظر الظالم الذي فرضه الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والذي ما يزال مستمرا ترك آثاره في قطاعات كثيرة ومنها القطاع الزراعي والصناعي حيث نلاقي صعوبات في توريد بعض المواد الاولية.

كما أعرب روحاني عن شكره لوزارة الخارجية والأجهزة التي تعمل معها على ازالة الحظر ورفعه عن البلاد.

وحول برنامجه الاسبوعي في افتتاح المشاريع الوطنية المختلفة في انحاء البلاد، قال روحاني ان هذا الخميس هو الخميس الرابع والستين الذي يشهد مراسم افتتاح مشاريع وطنية مهمة، وستستمر هذه المراسم كل خميس حتى نهاية فترة حكومته.

واوضح ان الهدف من هذه المشاريع هو إفهام العالم ان الحظر والضغوط الاقتصادية على الشعب الايراني لن توقف مسيرة التنمية في البلاد ، موضحا انه رغم الحظر والحرب الاقتصادية وتداعيات كورونا فقد تم انجاز وافتتاح مشاريع اقتصادية مهمة في جميع المجالات وعلى امتداد مساحة الوطن.

واشاد روحاني بالمشاريع التي افتتحت اليوم في قطاع الزراعة والري معتبرا انها تكتسب أهمية استراتيجية لأن الزراعة هي المصدر للمواد الأولية لمئات الصناعات .

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