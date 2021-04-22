مستشار وزير الصحة: استوردنا مليوني جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

واضاف علي ابزاره في تصريح للصحفيين أثناء زيارته لمركز التطعيم في مدينة سمنان، إن سرعة التطعيم في البلاد قد ازدادت، وسيتم حقن 700 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا في الأيام المقبلة.

وأضاف: في أعقاب الخطوات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، فإن الخطوة التالية هي التطعيم العام، وفي هذا الصدد، تم تطوير وثيقة التطعيم الوطنية وجاري تنفيذها.

وقال ان ذوي المهن عالية الخطورة مثل الكادر الطبي والكوادر الخدمية وذوي الامراض المستعصية هم في الأولوية لتلقي لقاح كورونا، موضحا انه مع زيادة إنتاج واستيراد اللقاحات، ستتلقى أولويات أخرى اللقاح مثل كبار السن .

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