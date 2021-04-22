٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:١٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84305362
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طالبة جامعية إيرانية تفوز بميدالية فضية في مسابقة دولية للاختراع والابتكار

طالبة جامعية إيرانية تفوز بميدالية فضية في مسابقة دولية للاختراع والابتكار

بجنورد/ 22 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال رئيس فريق الاختراعات الإيراني، أن الطالبة الجامعية الإيرانية "مبينا قزي" فازت بميداليتين في مسابقة إفريقيا العالمية للابتكار والابداع .

واضاف أمير عباس كوشكي في تصريح لإرنا اليوم الخميس: في مسابقة افريقيا العالمية للابتكار التي إعلنت نتائجها مؤخرا، فازت مبينا قزي بميدالية برونزية لمشروعها "المستشفى الذكي"، بالإضافة إلى ميدالية فضية على مشروع "الروبوت الذكي للوقاية من فيروس كورونا " .

وقال كوشكي، ان فريق الاختراعات الإيراني استطاع ايضا ان يفوز بالميدالية الفضية في المسابقات العالمية لأفضل ابتكارات تيسلا ومسابقات ARCA في كرواتيا المتعلقة بكورونا.

واشار الى ان الطالبة الجامعية السيدة مبينا قزي شاركت ايضا في مسابقة تيسلا بمشروع ابتكار جهاز ذكي للوقاية والمساعدة في استخدام الأدوية لعلاج مرضى كورونا وحصلت على ميدالية فضية.

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