الصحة الايرانية: تسجيل 453 وفاة جديدة بكورونا

واوضحت الوزارة في تقريرها اليومي اليوم الخميس: انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 24092 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليونين و 335 الفا و 905 اشخاص من ضمنهم 5038 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت: ان عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و 837 الفا و 590 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 453 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 68 الفا و 366 شخصا.

واعلنت وزارة الصحة بانه تم لحد الان اجراء 14 مليونا و 854 الفا و 140 اختبارا للكشف عن الاصابة بكورونا.

و قالت ان عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 301 والبرتقالية 95 والصفراء 45 و الزرقاء 7 مدن فقط.

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