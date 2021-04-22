٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٠٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84305479
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استثمار 120 ألف مليار تومان في مناطق التجارة الحرة في البلاد

استثمار 120 ألف مليار تومان في مناطق التجارة الحرة في البلاد

كيش/ 22 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال مستشار رئيس الجمهورية وأمين المجلس الأعلى للتجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، أنه تم استثمار 120 ألف مليار تومان في مناطق التجارة الحرة في ظل دعم وحماية حكومة الرئيس روحاني في السنوات الثماني الماضية .

واضاف حميد رضا مؤمني، اليوم الخميس، في حفل تقديم الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة كيش الحرة، أن مناطق التجارة الحرة تمتلك حصة 2 بالمئة في هذه الاستثمارات، وقال أن 98 بالمئة من حصة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات، تحقق نتيجة لدعم الحكومة لرأس المال العام.

وأشار الى توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة في مناطق التجارة الحرة بهذا القدر من الاستثمار، و حجم العمالة بلغ في هذه المناطق  نحو 512 ألف فرصة عمل.

وبالإضافة إلى المراكز التجارية والخدمية، فأن هناك حوالي 340 وحدة صناعية وخدمات صناعية بحجم استثمار 10 الاف و593 مليار ريال و 534 مليون دولار، تنشط في المناطق التجارية الحرة في مختلف المجالات، بما في ذلك منتجات "الصناعات البلاستيكية ومعدات طبية ومنتجات خشبية و تعبئة وتغليف المواد الأغذية ومنتجات مستحضرات التجميل، ويعمل في هذه الوحدات الانتاجية والصناعية 5 الاف و567 شخصا.

جزيرة كيش، التي يبلغ عدد سكانها 42 الف نسمة، هي واحدة من أربع وجهات سياحية في جنوب غرب آسيا، وتستقبل حوالي 1.8 مليون سائح كل عام.

كيش هي إحدى جزر محافظة هرمزكان جنوب البلاد وتبلغ مساحتها أكثر من 91 كيلومترا مربعا، وتقع على بعد 18 كيلومترا من الساحل الجنوبي لإيران، والذي كان يُطلق عليه في الماضي اسم قيس.

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