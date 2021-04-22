خطيب زادة: ايران قدمت ردودا تفصيلية وكافية للوكالة الذرية

جاء ذلك في تصريح ادلى خطيب زادة به للصحفيين العرب والاجانب من خلال تطبيق "كلوب هاوس" اجاب فيه على اسئلتهم في مختلف المجالات والقضايا الاقليمية والدولية.
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طهران / 22 نيسان / ابريل/ارنا- اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة المحادثات الاخيرة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بانها استمرار للمحادثات السابقة، مؤكدا بان ايران قدمت ردودا تفصيلية وكافية للوكالة لتتمكن من الوصول في تقاريرها الى محصلة نهائية.
جاء ذلك في تصريح ادلى خطيب زادة به للصحفيين العرب والاجانب من خلال تطبيق "كلوب هاوس" اجاب فيه على اسئلتهم في مختلف المجالات والقضايا الاقليمية والدولية.
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