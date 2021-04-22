ايران تستنكر العمل الارهابي في مدينة كويتا الباكستانية

وفي تصريح ادلى به مساء الخميس، اعرب خطيب زادة عن قلقه العميق حيال العمل الارهابي بتفجير فندق سيرينا بمدينة كويتا الباكستانية والذي الى مقتل واصابة عدد من المدنيين.

وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف الى جانب باكستان حكومة وشعبا في مكافحة الارهاب.

وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح جراء انفجار وقع الليلة الماضية في مدينة كويتا عاصمة ولاية بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في مواقف سيارات أحد الفنادق بمدينة كويتا، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه نجم عن عبوة ناسفة زُرعت في إحدى السيارات المركونة بالموقف.

وقالت قنوات التلفزيون الباكستانية نقلا عن شرطة كويتا ان حادث الانفجار وقع قرب شارع ينتهي بمراكز مهمة تجارية وسياسية وقنصليات اجنبية من ضمنها القنصلية الايرانية.

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