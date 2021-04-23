ندوة حول الاديب الإيراني سعدي تقام في طوكيو

واعلنت المستشارية الثقافية الإيرانية في اليابان أن الدكتور ناهو ناكامورا العالم الياباني في الايرانيات ومحاضر في جامعة دايتو بونكا، سوف يتحدث في الندوة عن هذه الشخصية الإيرانية العظيمة، كما ستعرض مواضيع على شكل مقاطع فيديو وصور مختلفة تتعلق بهذا الاديب للمهتمين .

للمشاركة في الاجتماع، يجب عليك فتح رابط الانضمام إلى Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/8364559495 في صفحة المستعرض أو إدخال رمز معرّف الاجتماع: 836-455-9495 في تطبيق Zoom الكمبيوتر او الموبايل.

يُعرف يوم 21 من أبريل باليوم العالمي لسعدي، وفي اليابان هناك بعض العلماء اليابانيين البارزين مثل البروفيسور آراكي والبروفيسور غامو والبروفيسور سافا والبروفيسور كورويا ناغي والبروفيسور اميكو اوكادا وغيرهم عملوا على ترجمة كتب سعدي مثل كلستان وبستان إلى اللغة اليابانية، أو نشروا العديد من الكتب والمقالات والأبحاث المتعلقة بهذا الشاعر والمفكر البارز.

انتهى** 2344