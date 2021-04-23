٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:١٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84305925
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صادرات كرمانشاه بلغت 2.4 مليار دولار العام الماضي

صادرات كرمانشاه بلغت 2.4 مليار دولار العام الماضي

كرمنشاه/ 23 نيسان/ ابريل/ ارنا - اشار القائم بأعمال دائرة تنسيق الشؤون الاقتصادية في محافظة كرمانشاه (غرب البلاد) الى زيادة 12 بالمئة في الوزن و 8 بالمئة في قيمة صادرات المحافظة خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس 2021) ، وقال أن اجمالي قيمة السلع غير النفطية المصدرة عبر حدود محافظة كرمانشاه الى خارج البلاد بلغت 2 مليار و 400 مليون دولار.

وأضاف "بهزاد باباخاني" في مقابلة مع ارنا، أن زيادة الصادرات عبر المنافذ التجارية للمحافظة ، كان ملحوظا ومهما رغم تشديد الحظر والإغلاق المتكرر بسبب انتشار فيروس كورونا.

واشار الى إن محافظة كرمانشاه لديها خمسة منافذ تجارية رسمية هي برويزخان وخسروي وشيخ صله وشوشمي وسومار، وقال ان الحدود الاقتصادية الرسمية توفر فرصة جيدة للغاية لتصدير البضائع المنتجة محليا، وخاصة منتجات محافظة كرمانشاه.

واعتبر الحدود الاقتصادية الرسمية من المزايا الجيدة لمحافظة كرمانشاه، وقال إن المجموعة الإدارية للمحافظة تسعى إلى الاستفادة القصوى من قدرة هذه الحدود من أجل التبادل وتوليد الدخل وخلق فرص العمل والقضاء على البطالة في المحافظة.

وقال إن استخدام قدرات وإمكانيات المنافذ الاقتصادية الرسمية مهم للغاية وفعال في تحقيق شعار العام "الانتاج، الدعم، وازالة العراقيل.، موضحا ان هذه الحدود تشكل دعما قويا لتعزيز الإنتاج.

وتشترك محافظة كرمانشاه، التي يبلغ عدد سكانها 2 مليون نسمة، في حدود 371 كيلومترا مع العراق.

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