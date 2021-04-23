رغم الحظر.. زيادة إنتاج 16 سلعة صناعية العام الماضي

و بناء على الإحصاءات التي قدمتها دائرة وزارة التخطيط في وزارة الصناعة والمعادن والتجارة (مكتب إدارة البيانات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات) فأن انتاج السيارات الشخصية زاد بنسبة 19.1 في المائة، كما زاد إنتاج المنتجات الأخرى في هذا المجال مثل الشاحنات بنسبة 6.5 في المائة والمكائن الزراعية بنحو 44.5 في المائة، والجرارات بنحو 15.9 في المائة خلال العام الماضي.

كما زاد إنتاج الشاحنات الكبيرة والصغيرة في العام الماضي بنسبة 53.6 بالمئة و إنتاج إطارات السيارات بنسبة 20 بالمئة.

وخلال هذه الفترة، سجل إنتاج الألواح الخشبية زيادة بنسبة 10.3 بالمئة وإنتاج الألياف بنسبة 4.4 بالمئة، كما زاد إنتاج السخام بنسبة 16.8 بالمئة وإنتاج ألياف الأكريليك بنسبة 196 بالمئة.

وفي مجال إنتاج الخيوط القطنية وتصنيع الألياف الاصطناعية، شهدنا أيضا زيادة بنسبة 17.2 بالمئة.

من ناحية أخرى، فقد زاد إنتاج الكرتون بنسبة 4.6 بالمئة وإنتاج الزيت الصناعي ومحرك التكرير الأول بنسبة 6.4 بالمئة، كما زاد إنتاج المنتجات البتروكيماوية بنسبة 8.9 بالمئة.

وسجل انتاج الأحذية، زيادة بنسبة 2.3 في المائة وفي مجال الأجهزة المنزلية فقد زاد إنتاج الغسالات بأكثر من 51 بالمائة على الرغم من مغادرة الشركات الأجنبية لبلدنا .

انتهى** 2344