٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٤:٢١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84306102
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تصدير 6 ملايين من شتلات الفاكهة سنويا الى دول الجوار

تصدير 6 ملايين من شتلات الفاكهة سنويا الى دول الجوار

أورمية / 23 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غربي البلاد) أن 6 ملايين من شتلات الفاكهة تنتج سنويا في المحافظة ويتم تصدير بعضها الى خارج البلاد.

وأضاف أكبر كرامتي في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الجمعة، أن بعض هذه الشتلات ترسل إلى محافظات البلاد ويتم تصدير 150 ألفا شتلة إلى العراق وجمهورية أذربيجان وأفغانستان مع رعاية ضوابط الحجر الزراعي وسلامة الشتلات.

واشار كرامتي الى شتلات الفواكة التي يتم إنتاجها في هذه المحافظة، منها التفاح والكمثرى والسفرجل والخوخ والنكتارين والمشمش والكرز، وقال أن ۱۲۰ شخصا يعلمون بشكل دائم و50 الف و400 شخص يعملون بشكل موسمي في هذه المزارع.

واضاف إن محافظة أذربايجان الغربية تحتل المقام الأول في البلاد بإنتاج 6 ملايين شتلة سنويا.

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