تصدير 6 ملايين من شتلات الفاكهة سنويا الى دول الجوار

وأضاف أكبر كرامتي في مقابلة مع وكالة إرنا اليوم الجمعة، أن بعض هذه الشتلات ترسل إلى محافظات البلاد ويتم تصدير 150 ألفا شتلة إلى العراق وجمهورية أذربيجان وأفغانستان مع رعاية ضوابط الحجر الزراعي وسلامة الشتلات.

واشار كرامتي الى شتلات الفواكة التي يتم إنتاجها في هذه المحافظة، منها التفاح والكمثرى والسفرجل والخوخ والنكتارين والمشمش والكرز، وقال أن ۱۲۰ شخصا يعلمون بشكل دائم و50 الف و400 شخص يعملون بشكل موسمي في هذه المزارع.

واضاف إن محافظة أذربايجان الغربية تحتل المقام الأول في البلاد بإنتاج 6 ملايين شتلة سنويا.

انتهى** 2344