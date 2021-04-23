تفكيك عصابة لتهريب المخدرات جنوب البلاد

وأضاف علي صالحي في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الجمعة: أن ضباط مكافحة المخدرات، تمكنوا من تحديد شاحنتين تحملان مواد مخدرة ومصادرتهما.

واشار الى ضبط طن و 390 كغم من مادة الأفيون و 275 كغم من الهيروئين من احدى الشاحنات عند حاجز مدينتي فارياب - رودان ، كما تم العثور على 358 كغم من الأفيون و 151 كغم من انواع المخدرات الصناعية في منطقة اخرى بالمحافظة.

وقال رئيس عدلية هرمزكان : في هذه العملية تم ضبط ما مجموعه طنين و 174 كيلوغرام من المخدرات واعتقال 3 من تجار الموت.

وأشار إلى أن عناصر هذه العصابة المنظمة من تجار المخدرات كانوا يعتزمون نقل شحنات الأفيون من المحافظات الشرقية للبلاد إلى مدينتي رودان وميناب.

انتهى** 2344