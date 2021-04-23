٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٧:٠٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84306161
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مساعد السلطة القضائية يؤكد حل المشاكل القانونية للإيرانيين المقيمين في الإمارات

مساعد السلطة القضائية يؤكد حل المشاكل القانونية للإيرانيين المقيمين في الإمارات

طهران/ 23 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في لقاء عبر الإنترنت لمسؤولي القضاء مع وزارة الخارجية والسفير الإيراني في الإمارات، على حل المشاكل القانونية للإيرانيين المقيمين في هذا البلد.

و صرح علي باقري كني أن هذا الاجتماع عقد في إطار دراسة أسباب المشكلات القانونية والقضائية للمواطنين الإيرانيين في الإمارات، بهدف إزالة العقبات التي تحول دون إعمال حقوق المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد.

وحضر اللقاء بالاضافة الى مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية علي باقري كني، سفير إيران لدى دولة الإمارات محمد حسيني والقنصل العام الإيراني في دبي ورئيس القنصلية الإيرانية في أبوظبي والمدير العام للتعاون القانوني والقضائي في السلطة القضائية حيث تطرقوا الى الاشكاليات والنواقص في مجالات القرارات والتنفيذ.

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