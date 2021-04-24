زیادة الطاقة الانتاجية لمحطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة في ایران

وشهدت ایران "قفزة إنتاجية" لمحطات الطاقة ذات الدورة المركبة مع إضافة قسم البخار لمحطات توليد الطاقة في برند ، وعسلوية ، وأرومیه ، وفردوسي ، وشيروان ، وسبلان وقزوين خلال العام الماضي الايراني.

ويعد تحويل محطات التي تعمل بالطاقة الغازية إلى محطات الطاقة ذات الدورة المركبة من أكثر الطرق فعالية لتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية في البلاد وهي تؤثر ايجابا على صناعة الكهرباء والبيئة وتوفير استهلاك الوقود.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطات من 34 في المئة الى 50 في المئة من خلال وضع توربين بخاري بقوة 160 ميغاواط على طول توربين غازي بقدرة 159 ميغاواط وتشكيل كتلة كاملة من الدورة المركبة دون الحاجة إلى استهلاك إضافي للوقود الی جانب استخدام الحرارة المستعادة في الدورة الأولى لتوليد الطاقة .

وتم إنتاج 343 مليون ميغاواط في جميع محطات توليد الطاقة في البلاد (الحرارية ، والطاقة المائية ، والنووية والمتجددة) في حين بلغت حصة محطات الطاقة الحرارية (التدفئة ، والغاز ، والدورة المركبة) أكثر من 314 مليون ميغاواط خلال العام الماضي الايراني.

وتم توفير حوالي 92٪ من احتياجات الكهرباء في البلاد من خلال محطات الطاقة الحرارية خلال العام الماضي ، وزاد السعة الإجمالية لهذه المحطات في البلاد أكثر من 9 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

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