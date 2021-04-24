تصدير بضائع بقيمة 53 مليون دولار إلى العراق في شهر واحد

واضاف روح الله غلامي في تصريح له اليوم السبت، أن هذه الكمية من البضائع بلغ وزنها أكثر من 183 الفا و648 طنا .

واشار مدير عام الجمارك في إيلام الى تصدير المنتجات الزراعية مثل البطيخ الاحمر والتفاح والبرتقال والطماطم بوزن 39 ألف طن وبقيمة 10 ملايين و 29 ألف دولار من حدود مهران خلال الشهر الماضي.

وفي إشارة إلى تصدير المنتجات الزراعية من منافذ مهران الدولية خلال العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس 2020)، قال غلامي أن أكثر من 125 ألف طن من المنتجات الزراعية المختلفة (محاصيل صيفية) بقيمة 55 مليونا و 687 ألف دولار تم تصديرها من منافذ مهران إلى العراق.

كما أشار إلى شحنات الترانزيت، مؤكدا أن الف و726 شحنة ترانزيت دخلت الى العراق من منافذ مهران الدولية خلال هذه الفترة.

وأضاف المدير العام لجمارك محافظة إيلام، أن مليونا و 60 ألف طن من البضائع بقيمة 553 مليون دولار تم تصديرها إلى العراق، من الحديد والبلاط والسيراميك والبلاستيك وانواع الخضروات وخام الحديد والمنتجات البتروكيماوية.

واوضح غلامي ان معبر مهران التجاري الدولي لتصدير البضائع الى العراق مازال مفتوحا ويواصل نشاطه رغم تعليق حركة المسافرين على هذه الحدود بسبب كورونا .

انتهى** 2344