الرئيس روحاني يدعو الى تشديد الرقابة لمواجهة انتشار كورونا

وخلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت اشار الرئيس روحاني الى أن 18 محافظة في البلاد تعيش ظروفا غير مناسبة فيما يتعلق بمواجهة الفيروس وزيادة الاصابات والوفيات.

وشدد روحاني على ضرورة ان يساهم المواطنون في الرقابة وتطبيق الارشادات الصحية الى اقصى حد ممكن ، موضحا ان التقارير تشير الى ان مدى التزام المواطنين يقل عن 60 بالمئة ، بينما ينبغي ان يرتفع الى 80 أو 90 بالمئة.

وجدد روحاني تأكيده على أن توفير لقاح كورونا من اولويات برامج الحكومة في الوقت الحاضر ، موضحا ان الاموال اللازمة لشراء اللقاح قد تم تهيئتها لكن المشكلة ان هناك صعوبات في آلية نقلها الى الدول المعنية بسبب الحظر الظالم المفروض على البلاد.

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