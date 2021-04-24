٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84306724
٠ Persons

سمات

الرئيس روحاني يدعو الى تشديد الرقابة لمواجهة انتشار كورونا

الرئيس روحاني يدعو الى تشديد الرقابة لمواجهة انتشار كورونا

طهران/ 24 نيسان/ ابريل/ ارنا - دعا الرئيس حسن روحاني مقر العمليات التابع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الى تشديد الرقابة خلال هذا الاسبوع والاسابيع القادمة وتشكيل لجان رقابية خاصة لتطبيق الاجراءات الخاصة بمكافحة كورونا خاصة في المناطق ذات اللون الاحمر أو البرتقالي.

وخلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت اشار الرئيس روحاني الى أن 18 محافظة في البلاد تعيش ظروفا غير مناسبة فيما يتعلق بمواجهة الفيروس وزيادة الاصابات والوفيات.

وشدد روحاني على ضرورة ان يساهم المواطنون في الرقابة وتطبيق الارشادات الصحية الى اقصى حد ممكن ، موضحا ان التقارير تشير الى ان مدى التزام المواطنين يقل عن 60 بالمئة ، بينما ينبغي ان يرتفع الى 80 أو 90 بالمئة.

وجدد روحاني تأكيده على أن توفير لقاح كورونا من اولويات برامج الحكومة في الوقت الحاضر ، موضحا ان الاموال اللازمة لشراء اللقاح قد تم تهيئتها لكن المشكلة ان هناك صعوبات في آلية نقلها الى الدول المعنية بسبب الحظر الظالم المفروض على البلاد.

انتهى**2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 14 =