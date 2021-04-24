وزير الصحة: إيران مؤهلة لتسلم شهادة القضاء على الملاريا

وأضاف سعيد نمكي اليوم السبت في رسالة بمناسبة 25 أبريل، اليوم العالمي للملاريا، أن الكوادر الصحية تعمل ولأكثر من نصف قرن على مكافحة المالاريا في المناطق البعيدة والوعرة وبأقل المعدات والأجهزة ، حيث اثمرت جهودهم عن خفض اعداد الاصابات بالملاريا بالملايين خلال العقود الماضية، وباتت الاصابات بهذا المرض حاليا شبه معدومة .

وتابع وزير الصحة قائلا، أن العام الماضي لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب الملاريا في البلاد، وهذا المؤشر يعد إنجازا قيما وهاما للغاية ونتيجة للتخطيط القائم على المعرفة والخبرة العالمية.

وأعرب وزير الصحة عن فخره واعتزازه بعدم وجود أي حالة انتقال محلي للملاريا في البلاد منذ عام 2017، وقال : قد حان الوقت لتقديم طلب للحصول على "شهادة القضاء على الملاريا" إلى منظمة الصحة العالمية.

واضاف : بالنظر إلى الإنجازات القيمة التي تحققت في السنوات الأخيرة، فأن إيران مؤهلة للحصول على شهادة القضاء على الملاريا هذا العام.

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