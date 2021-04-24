٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٠٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84307011
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وزير الصحة: إيران مؤهلة لتسلم شهادة القضاء على الملاريا

وزير الصحة: إيران مؤهلة لتسلم شهادة القضاء على الملاريا

طهران / 24 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي: العام الماضي لم تحدث أي وفيات بسبب الملاريا في البلاد، لذا فان الجمهورية الإسلامية مؤهلة للحصول على شهادة القضاء على الملاريا هذا العام.

وأضاف سعيد نمكي اليوم السبت في رسالة بمناسبة 25 أبريل، اليوم العالمي للملاريا، أن الكوادر الصحية تعمل ولأكثر من نصف قرن على مكافحة المالاريا في المناطق البعيدة والوعرة وبأقل المعدات والأجهزة ، حيث اثمرت جهودهم عن خفض اعداد الاصابات بالملاريا بالملايين خلال العقود الماضية، وباتت الاصابات بهذا المرض حاليا شبه معدومة .

وتابع وزير الصحة قائلا، أن العام الماضي لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات بسبب الملاريا في البلاد، وهذا المؤشر يعد إنجازا قيما وهاما للغاية ونتيجة للتخطيط القائم على المعرفة والخبرة العالمية.

وأعرب وزير الصحة عن فخره واعتزازه بعدم وجود أي حالة انتقال محلي للملاريا في البلاد منذ عام 2017، وقال : قد حان الوقت لتقديم طلب للحصول على "شهادة القضاء على الملاريا" إلى منظمة الصحة العالمية.

واضاف : بالنظر إلى الإنجازات القيمة التي تحققت في السنوات الأخيرة، فأن إيران مؤهلة للحصول على شهادة القضاء على الملاريا هذا العام.

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