مسؤول : ضبط طن واحد من المخدرات و350 قطعة سلاح غير مرخص في خوزستان

وفي تصريح له، اليوم السبت، على هامش تفقده معرض منجزات الفرق المختصة لقوى الامن الداخلي بمحافظة خوزستان في غضون الشهر الماض، لفت العميد صالحي بان شرطة مكافحة المخدرات استطاعت بفضل عملياتها الاستخبارية الدؤوبة من كشف وتفكيت 4 عصابات ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات داخل هذه المحافظة.

واضاف القائد الامني الايراني، ان قوات شرطة خوزستان استطاعت ان تقبض على الف واحد و156 شخصا من عناصر تابعين لعصابات الاتجار بالمخدرات، فضلا عن ضبط نحو طن واحد من المخدرات في غضون الشهر الاول من العام الجديد (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2021).

انتهى ** ح ع