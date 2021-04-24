زيارة ظريف للدوحة تبعث على الامل في ضوء التطورات الاخيرة

وكتب دهقاني في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم السبت : ان العلاقات مع قطر وجميع الدول المشاطئة للخليج الفارسي، تحظى باهمية كبيرة جدا لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف السفير الايراني في قطر : ان زيارة ظريف، يوم الاحد الى الدوحة، هي مدعاة للتفاؤل في اطار (الجهود الهادفة الى) تنمية وتمتين العلاقات الثنائية مع قطر؛ لاسيما عقب التطورات الاخيرة على صعيدي المنطقة والعالم.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" في وقت سابق من اليوم السبت ايضا، ان ظريف سيتوجه على راس وفد غدا الاحد الى العراق وقطر.

انتهى ** ح ع