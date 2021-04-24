٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٨:٢٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84307382
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مسؤول : تعليق الرحلات الجوية من والى الهند وباكستان الى اشعار اخر

مسؤول : تعليق الرحلات الجوية من والى الهند وباكستان الى اشعار اخر

طهران / 24 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن امين مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في ايران "بابك دين برست"، تعليق جميع الرحلات الجوية بين ايران والهند وباكستان الى اشعار اخر؛ وذلك بناء على قرار وزير الداخلية، قائد مقر العمليات بلجنة مكافحة فيروس كورونا الوطنية. 

وفي تصريح له اليوم السبت، اوضح "دين برور" انه عقب البلاغ الصادر عن قيادة عمليات لجنة مكافحة كورونا، فقد اوعز وزير الطرق واعمار المدن بوقف كافة الرحلات الجوية من والى الهند وباكستان، حتى اشعار اخر. 

ونوه هذا المسؤول، في ذات السياق، الى التدابير المتخذة والتنسيق مع مسؤولي الرقابة الصحية داخل المعابر الحدودية الرسمية شرقي البلاد. 

وكانت الصحة الهندية، اعلنت اليوم السبت، أن إصابات كورونا ارتفعت الى 346,786 حالة بين ليلة وضحاها؛ مسجلة رقما قياسيا عالميا جديدا لليوم الثالث على التوالي.

انتهى ** ح ع 

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