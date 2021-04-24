ايران تدين الاعتداءات الصهيونية ضد اهالي مدينة القدس

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية عن خطيب زادة، اليوم السبت، انه اذ اثنى على مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني لاسيما سكان وشباب مدينة القدس بوجه الصهاينة الجناة، اكد على ضرورة تحرك المحافل الدولية من اجل وقف الاجراءات المناوئة لحقوق الانسان من جانب اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الاعزل وعمليات استهداف المراكز المقدسة في بيت المقدس.

كما تطرق المتحدث باسم الخارجية الى مواصلة احتلال وجرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني؛ مؤكدا على دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين.

وقال : ان ارض فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، والكيان الصهيوني غاصب ومحتل، وان الحل الوحيد للازمة الفلسطينية يكمن في اجراء استفتاء بين السكان الرئيسيين للأراضي الفلسطينية.

انتهى ** ح ع