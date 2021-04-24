٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84307406
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ايران تدين الاعتداءات الصهيونية ضد اهالي مدينة القدس

ايران تدين الاعتداءات الصهيونية ضد اهالي مدينة القدس

طهران / 24 نيسان / ابريل / ارنا – دان المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" اعتداءات الكيان الصهيوني والمستوطنين المحتلين بحق المقدسات واهالي مدينة القدس الشريف؛ مؤكدا على الضرورة العاجلة لوقف سلوك الصهاينة الوحشي. 

ونقلت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية عن خطيب زادة، اليوم السبت، انه اذ اثنى على مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني لاسيما سكان وشباب مدينة القدس بوجه الصهاينة الجناة، اكد على ضرورة تحرك المحافل الدولية من اجل وقف الاجراءات المناوئة لحقوق الانسان من جانب اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الاعزل وعمليات استهداف المراكز المقدسة في بيت المقدس. 

كما تطرق المتحدث باسم الخارجية الى مواصلة احتلال وجرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني؛ مؤكدا على دعم المقاومة حتى تحرير فلسطين.

وقال : ان ارض فلسطين ملك للشعب الفلسطيني، والكيان الصهيوني غاصب ومحتل، وان الحل الوحيد للازمة الفلسطينية يكمن في اجراء استفتاء بين السكان الرئيسيين للأراضي الفلسطينية.

انتهى ** ح ع  

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