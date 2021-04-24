مسؤول صحي ايراني: فيروس كورونا الهندي اشد فتكا من اي فيروس آخر

وقال رئيسي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت: ان ضحايا فيروس كورونا الهندي المحور اكثر بكثير من الفيروسات الاخرى وحتى انه اشد من الفيروس البريطاني والجنوب افريقي.

واضاف: ان احدى القضايا التي نواجهها في الوقت الحاضر هي فيروس كورونا الهندي المتحور لذا يتوجب على المحافظات الشرقية والمجاورة لباكستان وافغانستان ان تبذل المزيد من الاجراءات الاحترازية والعناية الاهتمام بالتوصيات الصحية والحيلولة دون دخول هذا الفيروس الى البلاد.

وقال رئيسي: يبدو ان فيروس كورونا الهندي المحور هو تركيب من الفيروسين البريطاني والبرازيلي وان قدرته على الفتك اعلى بكثير.

وحول قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشان مراسم ليالي القدر قال: انه وفقا لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا فان مراسم ليالي القدر وصلاة عيد الفطر في المدن الصفراء والزرقاء تجري مع التزام التوصيات الصحية وفي المدن الحمراء والبرتقالية يجب ان تجري في اماكن مفتوحة على ان لا تتجاوز فترة ساعتين كما سيتم خلال ليالي القدر رفع القيود المفروضة على حركة مرور السيارات المعمول بها حاليا وهو من الساعة العاشرة مساء حتى الثالثة من فجر اليوم التالي.

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