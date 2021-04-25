مهندسان ايرانيان يرشحان لجائزة ادكس للعمارة

وتعد جائزة ادکس (Adex) للتميز في التصميم من أهم الجوائز المرموقة في مجال التصميم في صناعة العمارة والتصميم الداخلي، والتي أطلقتها مجلة التصمیم الأمريكية (American Design Journal) منذ عام 1988.

وتتولى لجنة من المهندسين المعماريين المحترفين الدوليين،مسؤولية الحكم على الأعمال في هذه الجائزة لتقديم أفضل الأمثلة على الهندسة المعمارية وتصميم المباني للمهتمين بهذا المجال كل عام.

والجائزة، التي تشمل فئات مختلفة مثل المباني السكنية والمباني التجارية والمباني الحكومية، مفتوحة للعمل كل عام من يناير وسيتم إعلان نتائج لجنة التحكيم في نهاية أبريل.

وتم ترشيح مشروعين "كبوتر خانه" و"برديس خانه" للجائزة في فئة المباني السكنية.

وفاز "نيما وسينا كيواني" بالفعل بالعديد من الجوائز الدولية المرموقة لتصميم وتنفيذ المشاريع المعمارية، كما تم اختيار "نيما كيواني" حكماً لجائزة (International Loop Design) في البرتغال هذا العام الجاري.

وتم نشر مقالات من أعمالهم في العديد من المجلات والكتب المرموقة حول العمارة العالمية.

وفاز المبنى السكني "ارسي خانه" الذي صممه في عام 2016 بالميدالية البرونزية في قسم المباني السكنية في مسابقة التصميم، وهي واحدة من أعرق مسابقات التصميم الدولية في العالم في إيطاليا.

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