وزير الصحة الإيراني يعزي بضحايا حادث مستشفى في بغداد

وكتب سعيد نمكي اليوم الاحد في رسالة إلى وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي: ببالغ الأسى تلقينا نبأ مقتل وإصابة عدد من المواطنين العراقيين ومجموعة من الكوادر الصحية في حادث انفجار وقع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، نقدم تعازينا لكم ولحكومة وشعب العراق في هذا الحادث المأساوي، ونجدد وقوفنا إلى جانب العراق الشقيق والصديق واستعدادنا لتقديم المساعدة على جميع المستويات في مواجهة وباء كورونا.

ودعا وزير الصحة بالرحمة والغفران لضحايا الحادث والشفاء العاجل للمصابين .

وأكدت مصادر طبية عراقية، مقتل 23 شخصاً على الأقل وإصابة 44 آخرون ‏عندما اندلع حريق في مستشفى بجنوب شرق بغداد مجهز لاستقبال مرضى كوفيد-19‏‎.

وأضافت المصادر أن الحريق في مستشفى ابن الخطيب اندلع بعد ‏حادث أدى إلى انفجار صهريج أكسجين‎ في الطابق المخصص ‏لوحدة الرعاية الفائقة لمرضى الجهاز التنفسي.

انتهى** 2344‎