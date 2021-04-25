بدء المرحلة الثالثة من الاختبار البشري للقاح "كوو إيران بركت"

في هذه المرحلة تم حقن اللقاح لثلاثة متطوعين هم الدكتورة مينو محرز عضوة الهيئة الوطنية لأخصائي الكورونا والأمراض المعدية ، وحسين علي شهرياري ممثل أهالي سيستان وبلوجستان ورئيس لجنة الصحة في مجلس الشورى الاسلامي، ومحمد علي أمير زركر أستاذ متقاعد بجامعة العلوم الطبية وخدمات العلاج في همدان.

ويتم إجراء المرحلة الثالثة من الاختبار البشري لهذا اللقاح على 20 ألف شخص في 6 مدن هي طهران ، وبوشهر ، وشيراز ،وكرج ، ومشهد وأصفهان.

وبدأ تسجيل المتطوعين للمرحلة الثالثة من هذا اللقاح الإيراني في 21 نيسان/ ابريل الحالي ، وأعلن رئيس طاقم الإعلام في الهيئة التنفيذية لاوامر إلامام الليلة الماضية على صفحته على تويتر أن أكثر من 32 ألف شخص أعربوا عن رغبتهم في دخول هذا المشروع البحثي.

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