الدفاع عن الأقصى من أهم واجبات المسلمين

واضاف عبداللهيان في بيان ان انطلاق صواريخ المقاومة مجددا للرد على الوقاحة والجرائم الصهيونية يؤكد اقتدار المقاومة وقوتها ، وبداية لتغيير المعادلة لصالح الشعب الفلسطيني ، معتبرا ان استمرار واتساع انتفاضة رمضان لكل الاراضي الفلسطينية حقيقة لايمكن انكارها.

ان الجمهورية الاسلامية وهي تعلن دعمها وتعاطفها مع الشعب الفلسطيني المقاوم ، تدين بشدة العنف الذي يمارسه الجنود الصهاينة وقطعان المستوطنين ضد الفلسطينيين .

إن ملاحم القدس هذه الأيام تعد بشارة كبرى لنهضة واسعة للشعب الفلسطيني المقاوم ضد المحتلين الصهاينة ، من أجل تحرير القدس وكل اراضي فلسطين التاريخية.

وتشهد القدس وعدد من المدن الفلسطينية منذ الايام الاخيرة اشتباكات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني احتجاجا على استمرار الجرائم الصهيونية ضد المسجد الاقصى والفلسطينيين، وادت الاشتباكات الى اصابة أكثر من مئة فلسطيني بجروح.

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