إيران تعلن استعدادها لمساعدة الهند في مكافحة كورونا

وفي رسالته إلى وزير الصحة الهندي "هاراش وارد هان"، اليوم الاحد، أعرب الدكتور نمكي عن أسفه لارتفاع معدل الإصابات والوفيات بمرض كوفيد 19 في الهند، مؤكدا أن السيطرة على الوباء الحالي لاتتم إلا بتعاون ودعم جميع الدول في ظل العدالة والقضاء على التمييز والحظر، فضلا عن ايصال جميع الوسائل الفعالة للوقاية والتشخيص والعلاج لكل محتاج في العالم، وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي والخبرات من قبل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

واضاف وزير الصحة ان ايران ورغم مرورها بفترة صعبة في ظل الحظر الظالم وعدم تمكنها من توفير الادوية والتجهيزات اللازمة واللقاحات، ودخولها في المرحلة الرابعة لانتشار المرض، الا انها استطاعت بالاعتماد على خبراتها الوطنية وعلى الكفاءات العلمية الداخلية من عبور هذه الفترة بأقل الخسائر .

وتابع قائلا : لقد تمكنت ايران من انتاج الأدوية اللازمة ، كما انها قطعت مراحل جيدة على صعيد انتاج لقاح كورونا ، معربا عن الأمل في أن التعاون بين المؤسسات المعنية في ايران والهند يُسفر عن افق جديدة في مواجهة المرض.

وأكد نمكي ان الشعب الايراني مستعد لتقديم كل مايمكن من المساعدات الفنية والخبرات والتجهيزات الي الشعب الهندي لمواجهة هذه الموجة الجديدة من كورونا.

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