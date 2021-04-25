٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٤١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84308046
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ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزول

ايران تحقق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزول

طهران/ 25 نيسان/ ابريل/ ارنا - حققت إيران الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزول ، وهو أحد مكونات البنزين ويستخدم في صناعات الادوية والبلاستيك والاصباغ والمنظفات.

وتمكن مصنع (بوعلي سينا) للبتروكيماويات من رفع الطاقة الانتاجية للبنزول بنسبة 10 بالمئة ما أسفر عن انتاج نحو 86 الف طن من هذه المادة وهو ما يكفي لسد احتياجات البلاد، كما أن الكميات المنتجة ستزداد مستقبلا .

ويعتبر البنزول مادة اساسية في انتاج المعقمات والمواد الصحية الأمر الذي يعد أمرا مهما في مواجهة فيروس كورونا ، اضافة الى أن انتاجه في الداخل سيحول دون خروج العملة الصعبة الى الخارج.

وقال مدير الشؤون التجارية في شركة (بوعلي سينا ) ان الشركة قامت ايضا بتصدير كميات من البنزول الى عدة دول.

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