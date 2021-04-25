٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٣١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84308137
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اللواء باقري : جبهة المقاومة سترد بقوة على الصهاينة

اللواء باقري : جبهة المقاومة سترد بقوة على الصهاينة

طهران/ 25 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، أن الصهاينة اذا اعتقدوا أن بامكانهم ممارسة الاستفزازات في اي مكان دون رد، فأن جبهة المقاومة سترد عليهم بقوة.

وفي حديث مع الصحفيين على هامش مراسم تأبين العميد الفقيد محمد حجازي، علق اللواء محمد باقري على الاحداث الاخيرة جنوب فلسطين المحتلة بالقول : أن الصهاينة يظنون ان بامكانهم الاستمرار باستهداف الاراضي السورية ، ومواصلة الاستفزازات في البحار والاماكن المختلفة دون رد ، موضحا ان الاجراءات التي اتخذت في الايام الاخيرة والتي ستتخذ في المستقبل والتي تضع مصالحهم في دائرة الخطر ستعيدهم الى رشدهم.

وحول الرد الإيراني فيما اذا استمر الكيان الصهيوني باستفزازاته ، لم يحدد اللواء باقري طبيعة الرد الإيراني لكنه قال ان الكيان الصهيوني لن ينعم بالهدوء.

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