اللواء باقري : جبهة المقاومة سترد بقوة على الصهاينة

وفي حديث مع الصحفيين على هامش مراسم تأبين العميد الفقيد محمد حجازي، علق اللواء محمد باقري على الاحداث الاخيرة جنوب فلسطين المحتلة بالقول : أن الصهاينة يظنون ان بامكانهم الاستمرار باستهداف الاراضي السورية ، ومواصلة الاستفزازات في البحار والاماكن المختلفة دون رد ، موضحا ان الاجراءات التي اتخذت في الايام الاخيرة والتي ستتخذ في المستقبل والتي تضع مصالحهم في دائرة الخطر ستعيدهم الى رشدهم.

وحول الرد الإيراني فيما اذا استمر الكيان الصهيوني باستفزازاته ، لم يحدد اللواء باقري طبيعة الرد الإيراني لكنه قال ان الكيان الصهيوني لن ينعم بالهدوء.

انتهى** 2344