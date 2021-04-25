٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:١٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84308228
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الرئيس روحاني : سياسة الحكومة هي الدعم الشامل لسوق المال

الرئيس روحاني : سياسة الحكومة هي الدعم الشامل لسوق المال

طهران/ 25 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني ان السياسة المبدئية والدائمة لحكومته هي الدعم الشامل لسوق المال، داعيا الى عدم تسييس هذا السوق.

جاء ذلك خلال جلسة اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليوم الاحد والتي استمع فيها الرئيس روحاني الى تقرير من رئيس مؤسسة البورصة بشأن الاستثمارات في هذا المجال ، وسبل انعاش سوق المال واستقراره.

واعتبر روحاني ان الافاق الايجابية في مجالات الانتاج والتجارة ورفع الحظر تؤثر ايجابيا في مواقف المستثمرين في سوق البورصة وتدفعهم لمزيد من الاستثمار في الوحدات الانتاجية في البلاد.

ودعا روحاني الى بذل الجهود اللازمة واستخدام الأدوات المطلوبة للحيلولة دون ركود سوق البورصة، موضحا ان بامكان النظام المصرفي في هذه الظروف ان يقدم المساعدة لسوق البورصة من خلال القروض الميسرة للمستثمرين.

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