مصدر مسؤول : لقاح "كوو ايران بركت" يفي بالوقاية من سلالة كورونا البريطانية

وفي تصريح للصحافيين، على هامش تدشين المرحلة الثالثة للاختبارات البشرية الخاصة بلقاح كوف ايران بركت المحلي اليوم الاحد، تطرقت السيدة محرز الى الفئات الجديدة لفيروس كورونا المتحور بما في ذلك السلالة البريطانية والهندية؛ مؤكدة ان هذا اللقاح الايراني يحمي من السلالة البريطانية لكن لم تتوفر المعلومات بعد فيما يخص وقاية "كوو ايران بركت" المحلي من الفئة الهندية لهذا الفيروس المستجد.

ولفتت هذه المسؤولة في وزارة، الصحة ان ما يتراوح بين 70 و90 بالمئة من حالات الاصابة بفيروس كورونا في ايران تعود الى السلالة البريطانية، وعليه فإن لقاح كوو ايران بركت يفي بالحماية من هذا الوباء.

وفي سياق متصل، افادت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في ايران، ان المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية (البشرية) الخاصة بلقاح كوو ايران بركت (الايراني) ستجري على 20 الف متطوع، في محافظات طهران وبوشهر وشيراز (جنوب) وكرج (شمال) واصفهان (وسط) ومشهد المقدسة (شرق).

انتهى ** ح ع