ايران تحلّ بالمركز الرابع في بطولة اسيا لرفع الاثقال بطشقند

الى جانب الذهبيات الثلاث لرباع الوزن الثقيل الايراني علي داوودي، فقد كان نصيب سائر اعضاء المنتخب الايراني لرفع الاثقال المشارك في هذه البطولة، على الشكل التالي :

سيد رسول معتمدي : ذهبيتان وفضية واحدة

كيانوش رستمي : ذهبية واحدة وفضيتان

رضا دهدار : ذهبية واحدة

سهراب مرادي : فضيتان وبرونزية واحدة

الرباعان "كياقدمي" و"مير مصطفى" : لكل منهما برونزية واحدة

وبهذه الحصيلة، فقد احرز المنتخب الايراني لرفع الاثقال 600 نقطة، وبالتالي حل رابعا في بطولة اسيا لرفع الاثقال؛ بينما احتل المنتخب الصيني المركز الثالث، وفازت كازاخستان بلقب البطولة تلتها اوزبكستان في المركز الثاني لهذه المنافسات التي تضمن للفائزين بالميداليات الذهبية حصة المشاركة في الالعاب الاولمبية بطوكيو.

انتهى ** ح ع