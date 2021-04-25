ظريف يجري مباحثات مع وزير خارجية قطر

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان ظريف وال ثاني استعرضا خلال مباحثاتهما اليوم، القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية.

وفي سياق متصل، قال السفير الايراني لدى قطر "حميد رضا دهقاني" : ان زيارة وزير الخارجية "الدكتور ظريف" الى الدوحة تاتي في اطار تنمية العلاقات الثنائية مع قطر؛ لاسيما عقب التطورات الاخيرة على صعيدي المنطقة والعالم.

واكد دهقاني، ان العلاقات مع قطر وجميع الدول المشاطئة للخليج الفارسي تحظى باهمية كثيرة لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

علما، ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، بدا اليوم الاحد، زيارة لكل من العراق وقطر؛ وبحسب المتحدث باسم الخارجية الايرانية تاتي هذه الزيارة في اطار الجهود الهادفة الى توسيع العلاقات الثنائية واجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في كلا البلدين حول القضايا الاقليمية والعابرة للمنطقة.

انتهى ** ح ع