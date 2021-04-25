٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:٣٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84308711
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خلال لقائه نظيره القطري...

ظريف يؤكد نهج ايران في تطوير العلاقات مع دول المنطقة

ظريف يؤكد نهج ايران في تطوير العلاقات مع دول المنطقة

طهران / 25 نيسان / ابريل /ارنا- أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نهج إيران في تطوير العلاقات مع دول المنطقة ، ورحب بالمحادثات الإقليمية من أجل استقرار المنطقة، واعتبرها ضرورة ملحة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني مساء اليوم الأحد مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حيث تباحث معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واشار ظريف إلى أهمية العلاقات الإيرانية القطرية على اساس التعاون الثنائي والإقليمي، واكد على ضرورة تطوير التعاون، لا سيما في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات، في ضوء الطاقات التي يمتلكها البلدان.

واكد نهج إيران في تطوير العلاقات مع دول المنطقة، ورحب بالمحادثات الإقليمية من أجل استقرار المنطقة، واعتبرها ضرورة ملحة.

بدوره أشار وزير الخارجية القطري إلى عقد اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين في أصفهان وأكد على عقدها في الدوحة بهدف رسم وترسيخ العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء ايضا التعاون في مجال القضايا الإقليمية والدولية.

انتهى ** 2342

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