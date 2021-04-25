محادثات في بغداد غدا بين وزيري الخارجية الايراني والعراقي

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور العراق يوم غد الاثنين.

واضاف ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيبحث مع نظيره الإيراني ملفات التعاون الثاني وتطوير العلاقات بين البلدين.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني فضلا عن نظيره العراقي عددا اخر من كبار المسؤولين العراقيين خلال الزيارة التي تستغرق يومين للبحث في العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وافادت تقارير بانه من المقرر ان يزور ظريف اقليم كردستان العراق ايضا لاجراء محادثات مع المسؤولين فيه.

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