الطلاب الإيرانيون حصدوا 27 ميدالية عالمية في الأولمبياد الدولي

وأضافت إلهام ياوري في مقابلة مع مراسل ارنا، ان تفشي فيروس كورونا حال دون عقد ألاولمبياد الدولي في الفيزياء والجغرافيا للطلاب في الصيف الماضي، ولكن ألاولمبياد الدولى للرياضيات وعلم الأحياء والحاسوب والكيمياء وعلم الفلك عقد بمشاركة طلاب من مختلف دول العالم بما فيها ايران.

وأوضحت یاوري: ان 28 طالبًا ايرانيا شاركوا في تلك المنافسة الدولية، وفازوا بسبع ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و حصدوا 9 ميداليات برونزية عالمية الى جانب دبلومات فخرية.

من جانبه كان وزير التربية والتعليم الايراني "محسن حاجي ميرزائي" قد اعلن ان المنظمة الوطنية لتنمية المواهب حصدت 766 ميدالية عالمية منذ العام 1987 وكانت حصة السنوات الثماني الاخيرة اكثر من 36بالمئة منها.

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