منظمة الثروة السمكية الإيرانية قادرة على مضاعفة إنتاج الأحياء المائية

وأضاف "نبي الله خون ميرزائي" اليوم (الاثنين) في مقابلة مع مراسل إرنا: هناك قدرة إنتاجية كبيرة وقوى عاملة مدربة وذات خبرة في قطاعات البحث والتنفيذ والتدشين، مما يدل على قدرة البلاد العالية على زيادة الإنتاج.

وصرح نائب وزير الجهاد الزراعي : بينما بلغ إنتاج البلاد من الروبيان عام 2013 حوالي 12 ألف و 700 طن ، بلغ في عام 2020 الى 49 ألف طن ، بزيادة أربعة أضعاف.

وأكد: في عام 2021، ستصل البنية التحتية لاستزراع الروبيان إلى 23 ألف هكتار ، يمكن أن تصل طاقتها الإنتاجية بمتوسط ​​4.2 إلى 4.3 طن في هكتار في السنوات الثلاث الماضية إلى 100 ألف طن.

وقال : وفقا لخطة التنمية السادسة للعام الايراني الحالي ( بدأ في 21 مارس 2021) يجب أن يكون لدينا 60 ألف طن من إنتاج الروبيان، لكن البنية التحتية للبلاد جاهزة لما لا يقل عن 100 ألف طن من الإنتاج.

وأشار إلى أن إنتاج الكافيار ازداد 12 ضعفا في السنوات الثماني الماضية.

واكد انه في عام 2020 بلغ إنتاج الأسماك والاحياء المائية الى أكثر من مليون و 222 ألف طن.

وطبقا للإحصاءات شهد إنتاج الأسماك في البلاد 40 ضعفا في السنوات التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية ، مما يدل على مسار متسارع في مجال الاستزراع المائي.



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