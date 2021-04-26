ظريف يتوقف عند مكان استشهاد القائد سليماني قرب مطار بغداد

طهران / 26 نيسان/ ابريل/ ارنا - قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في لقاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن إيران ترحب بالدور المهم للعراق في المنطقة، معربا عن الامل في أن اداء هذا الدور من قبل الأخوة العراقيين، سيحقق تطورات إيجابية في المنطقة.