ظريف يتوقف عند مكان استشهاد القائد سليماني قرب مطار بغداد

وبعد انطلاقه من المطار توقف ظريف في محل استشهاد قادة المقاومة وقرأ سورة الفاتحة على ارواح الشهداء .
وستجري لظريف مراسم استقبال رسمية في مقر وزارة الخارجية العراقية من قبل نظيره فؤاد حسين.
انتهى** 2344
بغداد/ 26 نيسان/ ابريل/ ارنا - استُقبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف لدى وصوله الى مطار بغداد صباح اليوم من قبل نائب الخارجية العراقية نزار خيرالله ومكتب رئاسة الوزراء وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في بغداد.
وبعد انطلاقه من المطار توقف ظريف في محل استشهاد قادة المقاومة وقرأ سورة الفاتحة على ارواح الشهداء .
وستجري لظريف مراسم استقبال رسمية في مقر وزارة الخارجية العراقية من قبل نظيره فؤاد حسين.
انتهى** 2344
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