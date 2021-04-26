وزير الدفاع يعزي اندونيسيا بضحايا الغواصة الغارقة

واعلنت العلاقات العامة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة اليوم الاثنين، ان العميد حاتمي اعرب في رسالته الى وزير الدفاع الاندونيسي "الجنرال برابوبو سوبيانتو"، عن مواساته بوفاة عدد من المنتسبين الى جيش اندونيسيا اثر حادث غرق الغواصة التابعة لاسطول بحرية هذا البلد؛ سائلا الباري تعالى ان يمن على ضحايا هذا الحادث بالرحمة، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت البحرية الإندونيسية، قد اكدت في بيان لها السبت الماضي، غرق الغواصة التي فُقدت قبالة "جزيرة بالي"، وفقدان الأمل في إمكانية إنقاذ أفراد طاقمها البالغ عددهم 53.

يذكر ان الغواصة الغارقة كانت واحدة من خمس في الأسطول الإندونيسي، والتي اعلن خبر اختفائها في وقت مبكر من يوم الاربعاء 21 نيسان / ابريل، خلال تدريبات قبالة جزيرة بالي السياحية.

انتهى ** ح ع