اللواء سلامي : إيران ستردّ على أي عمل إسرائيلي شرير بالمستوى نفسه أو أقوى منه

وفي تصريح لقناة الميادين الاخبارية اليوم الاثنين، علّق اللواء سلامي على الأحداث الذي وقعت مؤخراً داخل فلسطين المحتلة، وقال : ان الأعمال الشريرة التي يرتكبها الصهاينة في المنطقة سترتد عليهم، وستعرّضهم إلى مخاطر حقيقية في المستقبل.

واضاف، انه "اذا استمر الصهاينة في ارتكاب هكذا اعتداءات سيقتربون أكثر وأكثر إلى الانهيار؛ خاصة وأن كافة الظروف لانهيار الكيان الصهيوني باتت مهيأة".

ولفت القائد العام للحرس الثوري، بالقول : لقد شاهدتم خلال الأيام الماضية، كيف أن أعمالهم الشريرة لم تبق من دون رد، وكيف وقعت بعض الأحداث داخل الاراضي المحتلة، وبكل تأكيد فإن هذه الأحداث قد تتكرر وتتوسع لاحقاً.

انتهى ** ح ع