٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84309994
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اوليانوف يحتمل اطالة امد الجولة الجديدة من المفاوضات النووية

اوليانوف يحتمل اطالة امد الجولة الجديدة من المفاوضات النووية

طهران / 27 نيسان / ابريل /ارنا- احتمل مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف إطالة امد الجولة الجديدة من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.

وكتب أوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاثنين في الاشارة الى الجولة الجديدة من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا الثلاثاء: الجولة القادمة من اجتماع اللجنة المشتركة ستعقد في 27 أبريل في فيينا وسيواصل الطرفان المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي، بما في ذلك في اطار 3 فرق عمل.

واضاف: لا يستبعد أن تكون الجولة الجديدة من المحادثات أطول من الجولة السابقة.

ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الثلاثاء في فيينا بمشاركة وفود إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) وممثل الاتحاد الأوروبي.

انتهى ** 2342

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