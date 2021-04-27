ايران وكازاخستان تعملان على تطوير التعاون الثقافي المشترك

واتفقت رئيسة مؤسسة الوثائق والمكتبة الوطنية الايرانية "اشرف بروجردي" ورئيسة مكتبة كازاخستان الوطنية "بختامال عثمانوفا" على عقد ندوة مشتركة عبر الإنترنت بهدف تطوير التعاون المشترك على صعيد المكتبات لدى البلدين.

وأعربت السيدة بروجردي، عن تقديرها للتعاون المكتبي المشترك بين البلدين، وأعربت عن أملها في أن يؤدي هذا التعاون إلى نتائج إيجابية.

كما أشار ت بروجردي، إلى رقمنة عدد كبير من الكتب في المكتبة الوطنية الإيرانية و أعلنت عن استعدادها للتفاعل مع مكتبة كازاخستان الوطنية لتقديم نسخ رقمية بالإضافة إلى عقد ندوات عبر الإنترنت بين مفكرين من البلدين.

من جانبها أكدت السيدة "باختامال عثمانوفا" خلال الندوة الافتراضية إلى إنشاء جناح إيران في مكتبة كازاخستان الوطنية بهدف توفير الارضية لفهم الثقافة والحضارة الإيرانية.

وشكر ت عثمانوفا، دعم السفارة الايرانية في كازاخستان للتعاون الثقافي بين البلدين في مجال المكتبات.

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