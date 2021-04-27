وزير الخارجية: دول الجوار تمثل أولوية بالنسبة لإيران

وفي تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء قال ظريف مشيرا الى لقاءاته ومحادثاته مع المسؤولين والشخصيات العراقية: أجريت محادثات ممتازة في العراق مع الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ، بالإضافة إلى كبار زعماء السنة والشيعة.

واكد وزير الخارجية: ان دول الجوار تمثل أولوية بالنسبة لإيران، مرحبا بدور العراق المحوري في المنطقة.

واضاف: سنعقد المزيد من اللقاءات اليوم في بغداد وأربيل.

وقد التقى ظريف في بغداد امس الاثنين، عددا من قادة الاحزاب والشخصيات السياسية البارزة ورؤساء العشائر من اهل السنة في العراق من بينهم زعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري فضلا عن 3 رؤساء وزراء سابقين هم نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وحيدر العبادي ورئيسة كتلة "ارادة" في البرلمان حنان الفتلاوي وامين عام المشروع العربي في العراق خميس الخنجر.

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد أمس الاثنين في المحطة الثانية من جولته الاقليمية في منطقة الخليج الفارسي حيث زار الدوحة قبل ذلك والتقى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني للبحث بشان سبل تطوير العلاقات الثانئية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتحظى زيارة ظريف الى العراق باهتمام واسع في وسائل الإعلام العراقية والإقليمية والدولية.

وسيلتقي رئيس السلك الدبلوماسي الايراني، ايضا، بمسؤولي إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء بعد لقاءه شخصيات أكاديمية عراقية.

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