ظريف یلتقی رئيس الوزراء العراقي السابق

وأفاد مراسل ارنا من بغداد اليوم (الثلاثاء) أن ظريف تبادل خلال اللقاء وجهات النظر مع عبد المهدي حول القضايا المهمة والمشتركة بين إيران والعراق.

ويعد عبد المهدي من أكثر الشخصيات السياسية الشيعية نفوذاً في العراق وتقلد عدة مناصب مهمة وكان رئيس وزراء العراق حتى العام الماضي، لكنه استقال بعد احتجاجات شعبية.

ومن المقرر ان يجتمع ظريف اليوم الى عدد من المسؤولين العراقيين كما اجتمع أمس الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب العراقيين وعدد أخر من مسؤولين عراقيين آخرين لمناقشة القضايا المشتركة و القضايا الإقليمية والدولية الهامة.

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