زعيم المسيحيين الكلدان في العالم یشید بدور إيران في التقريب بين الأديان

واعرب الكاردينال لويس الیوم الثلاثاء خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ،عن شکره لدور إيران الفعال في محاربة داعش ، مما أدى إلى حماية الأقليات الدينية خلال سیطرة الجماعة الإرهابية على جزء كبير من العراق.

وکان قد كتب ظريف"في تغریدة علی تويتر بأن أولوية إيران هی جیرانها. قائلا أن إيران ترحب بدور العراق المحوري في المنطقة ، مشيرا إلى اجتماعاته المختلفة في العراق.

وكان قد التقى ظریف الاثنين في بغداد فضلا عن نظيره فؤاد حسين، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للبحث في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

یذکر أن الكلدان الكاثوليك يشكلون القسم الأكبر من المسيحيين العراقيين ويعیشون في أجزاء مختلفة من العراق منها بغداد وذي قار والبصرة، وكركوك ونينوى.

وكان عدد المسيحيين فی العراق يقدر بنحو مليون قبل هجوم داعش الإرهابي ، لكن العديد منهم فروا من العراق خوفا من الموت في أعقاب هجوم هذا التنظيم الإرهابي في عام 2014.

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