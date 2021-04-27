٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٥١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84310590
٠ Persons

سمات

زعيم المسيحيين الكلدان في العالم یشید بدور إيران في التقريب بين الأديان

زعيم المسيحيين الكلدان في العالم یشید بدور إيران في التقريب بين الأديان

بغداد/27 نيسان/ابريل/ارنا-أشاد زعيم المسيحيين الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ، بدور إيران المهم والفعال في تعزيز العلاقات مع العراق وتقريب بین الأديان.

واعرب الكاردينال لويس الیوم الثلاثاء خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ،عن شکره  لدور إيران الفعال في محاربة داعش ، مما أدى إلى حماية الأقليات الدينية خلال سیطرة  الجماعة الإرهابية على جزء كبير من العراق.

وکان قد كتب  ظريف"في تغریدة علی تويتر بأن أولوية إيران هی جیرانها. قائلا أن إيران ترحب بدور العراق المحوري في المنطقة ، مشيرا إلى اجتماعاته المختلفة في العراق.

وكان قد التقى ظریف الاثنين في بغداد فضلا عن نظيره فؤاد حسين، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للبحث في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

یذکر أن الكلدان الكاثوليك  يشكلون القسم الأكبر من المسيحيين العراقيين ويعیشون في أجزاء مختلفة من العراق  منها بغداد  وذي قار والبصرة، وكركوك ونينوى.

وكان عدد المسيحيين فی العراق  يقدر بنحو مليون قبل هجوم داعش الإرهابي ، لكن العديد منهم  فروا من العراق خوفا من الموت في أعقاب هجوم هذا التنظيم الإرهابي في عام 2014.

انتهی ** 3280 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 6 =